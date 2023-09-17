Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, двоє диктаторів майже напевне дійшли згоди у взаємовигідних перемовинах.

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Навіщо Путіну зближення з КНДР

Інформація про реалії перемовин між Путіним і Кім Чен Ином є вкрай обмеженою. Але більшість західних аналітиків пов’язують цю зустріч із майбутньою хвилею мобілізації в Росії.

Попри те, що російській військово-промисловий комплекс працює в обхід санкцій, армія агресора відчуває суттєвий дефіцит в окремих номенклатурах зброї. Серед іншого, це стосується бронежилетів, шоломів та стрілецької зброї, яких невистачає окупантів.

"Північна Корея – це доволі мілітаризована держава, яка має велику кількість військових запасів. Це пов’язано з впливом Радянського союзу та Китаю на армію КНДР. Однак, окрім зброї минулого сторіччя, в цій державі немає нічого", – наголосив політолог.

Як виникла КНДР? Під час завершення 2 світової війни Радянський союз окупував частину Корейського півострова. Після підписання капітуляції Японії на ньому мала утворитися незалежна держава, однак натомість утворилося 2 уряди, кожен з яких вважав легітимним тільки себе. Через це у 1950-му році розпочалась кровопролитна Корейська війна за участі США та Китаю. Бойові дії тривали більше року, під час якого контроль за півостровом переходив з рук у руки, аж поки лінія зіткнення не усталилась на 38-й паралелі. З бігом часу сторони припинили бойові дії й Корейський півострів лишився розділеним на 2 країни. Однак якщо Південній Кореї вдалося побудувати потужну і технологічну економіку, то Північна Корея законсервувала себе в стані тоталітарної країни. Саме тому КНДР є однією з небагатьох держав Азії, що перебуває на межі голоду.

Підсумки зустрічі та чого досяг Кім Чен Ин

Диктаторам двох країн потрібно шукати союзників через міжнародну ізоляцію. Тому можна припустити, що на зустрічі між Путіним і Кімом якихось домовленостей досягти вдалося.

Це може означати, що незабаром північнокорейська зброя може опинитися в російській армії. Втім, навряд чи вона зможе змінити хід війни, адже ці запаси будуть використані для елементарного забезпечення окупантів.

"Кім Чен Ин максимально залежний від Китаю, і в ситуації, коли безпекова ситуація в регіоні є вкрай незрозумілою, північнокорейський диктатор намагається "розкласти яйця в різні кошики" й посилити співпрацю з Росією", – переконаний Бронжуков.

Артем Бронжуков про російсько-північнокорейські перемовини: дивіться відео

Це може допомогти Кіму збалансувати китайський вплив, з приводу якого існують побоювання, що його можуть використати під час гіпотетичної війни за Тайвань.

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