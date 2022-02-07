Переговоры Путина и Макрона длились 5 часов и касались Украины: о чем договорились

В Москве завершились длительные переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности", которых требует Россия.

Политики вышли к журналистам около 23:10 по киевскому времени, сообщает 24 канал.

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Что говорил Макрон в Москве

Французский президент подчеркнул, что был обеспокоен словами Александра Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси. Впрочем, глава Кремля его "успокоил насчет этого". Политик считает, что для того, чтобы обеспечить стабильность в Европе, нужны новые механизмы. Впрочем, речь идет не о пересмотре уже действующих договоренностей. "Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими", – заявил он, но не вдавался в подробности.

Макрон подчеркнул, что важно снизить напряженность обстановки вокруг Украины. "Мы постарались найти точки, где наши позиции сходятся. Нужно быстро поработать над тем, чтобы избежать эскалации", – подчеркнул президент Франции.

Ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности, когда народы и так пострадали от пандемии COVID-19. Поэтому нам надо договориться по конкретным мерам,

– добавил политик.

От заявлений Путина веет цинизмом

Российский президент заявил, что переговоры с Макроном прошли "по-деловому" и были содержательными и полезными. В то же время пожаловался, что основные беспокойства России по поводу "гарантий безопасности" были проигнорированы в США и НАТО. "Альянс обозначил нас как противника", – не унимался глава Кремля.

Путин, как и всегда, вменял украинским властям необоснованные обвинения. В частности – жаловался на то, что "Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей", более того, он даже "подсчитал" количество военных ВСУ на Донбассе. И утверждает, что Украина сосредоточила там от 100 до 125 тысяч армейцев.

Дерзкое заявление о Крыме

Глава Кремля пригрозил, если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, то это спровоцирует конфликт Альянса с Россией. Путин заявил, что потенциалы Альянса и его государства сравнить нельзя, но напомнил, что Россия – ядерное государство. "Как следствие – победителей не будет", – цинично добавил политик.

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