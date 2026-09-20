Мир с Путиным невозможен: Березовец рассказал, к чему переговоры в настоящее время могут привести

Переговорный процесс между Украиной и Россией в настоящее время сводится исключительно к решению узких гуманитарных вопросов. Глобальные мирные соглашения остаются недостижимыми из-за полной неспособности российского диктатора к переговорам.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, единственными реальными темами для диалога сегодня остаются обмен военнопленными, возвращение тел погибших и точечное разминирование. Также стороны могут обсуждать взаимный мораторий на удары по торговым судам в Черном море.

Почему большие соглашения не работают

Для достижения масштабных договоренностей необходимо базовое доверие, которого к главе Кремля просто нет. Россия сознательно игнорирует даже те инициативы, которые предлагают ее партнеры. В качестве примера эксперт привел китайско-бразильский план из шести пунктов, который предусматривал прекращение ударов по энергетике и портам, но Москва сразу же нарушила эти призывы.

Для больших договоренностей нужно в первую очередь доверие. Этого доверия нет. Никаких больших договоренностей нет. Есть лишь некоторые небольшие краткосрочные, где ты что-то сделал, обменялся – и все, ничего большего мы достичь не можем,

– подчеркнул Березовец.

Фактор Трампа и ультиматумы Кремля

Комментируя вероятную замену американских переговорщиков на директора ЦРУ Джона Ретклиффа, гость эфира объяснил это желанием Дональда Трампа найти более эффективный подход. Новый президент США считает, что представителям спецслужб будет проще найти общий язык с российским диктатором.

Трамп думает, что если он отправит Путину разведчика, то разведчики между собой договорились. Если Путин шпион, то ему с американским шпионом понятно будет договариваться проще, потому что они одной крови,

– отметил военный.

Однако главная проблема заключается вовсе не в личностях американских дипломатов, а в жестких ультиматумах Москвы. Кремль продолжает требовать передачи Донбасса, сокращения украинской армии и полного отказа от вступления в НАТО, не собираясь идти ни на какие уступки.

Обратите внимание. Полное интервью с Тарасом Березовцем читайте на сайте "24 Канала" по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Путин уже упустил наиболее выгодный момент для переговоров. По словам политологов, дальнейшее экономическое и военное давление на Россию может существенно изменить баланс сил в пользу Украины.