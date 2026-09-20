Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, єдиними реальними темами для діалогу сьогодні залишаються обмін військовополоненими, повернення тіл загиблих та точкове розмінування. Також сторони можуть обговорювати взаємний мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі.

Чому великі угоди не працюють

Для досягнення масштабних домовленостей необхідна базова довіра, якої до очільника Кремля просто не існує. Росія свідомо ігнорує навіть ті ініціативи, які пропонують її партнери. Як приклад експерт навів китайсько-бразильський план із шести пунктів, який передбачав припинення ударів по енергетиці та портах, але Москва одразу ж порушила ці заклики.

Для великих домовленостей потрібна в першу чергу довіра. Немає цієї довіри. Ніяких великих домовленостей нема. От певні маленькі короткочасові, де ти щось зробив, обмінялись – і все, нічого більшого ми досягти не можемо,

– Березовець, наголосив.

Фактор Трампа та ультиматуми Кремля

Коментуючи ймовірну заміну американських переговорників на директора ЦРУ Джона Реткліффа, гість ефіру пояснив це бажанням Дональда Трампа знайти більш ефективний підхід. Новий президент США вважає, що представникам спецслужб буде простіше знайти спільну мову з російським диктатором.

Трамп думає, що якщо він відправить Путіну розвідника, то розвідники між собою дотруть. Якщо Путін шпигун, то йому з американським шпигуном понятійно буде домовлятися простіше, бо вони одної крові,

– військовий, зазначив.

Проте головна проблема полягає зовсім не в особах американських дипломатів, а в жорстких ультиматумах Москви. Кремль продовжує вимагати віддачі Донбасу, скорочення української армії та повної відмови від вступу до НАТО, не збираючись іти на жодні поступки.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з Тарасом Березовцем читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найвигідніший момент для переговорів Путін уже втратив. За словами політологів, подальший економічний та військовий тиск на Росію може суттєво змінити баланс сил на користь України.