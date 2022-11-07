Запад активно говорит о переговорах Украины и России: политолог сказал, стоит ли волноваться

В последние дни через зарубежные СМИ все чаще бросают месседжи о необходимости переговоров между Украиной и Россией. Но все не так плохо, как может поначалу показаться.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, над лоббированием таких мнений могут работать как российские оккупанты, так и западные политики.

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Параллельно продвигают украинский взгляд на ситуацию

Как отмечает Чаленко, понятно, что в разных странах есть силы, продвигающие тему переговоров Украины. Представители власти вынуждены на это реагировать. Из-за таких публикаций в СМИ они забирают "монополию" у оппозиционных сил, которые продвигают идею переговоров. Но параллельно там всегда публикуют позицию Украины по переговорам.

В то же время приятно, что параллельно с этими месседжами мы видим наш традиционный месседж. Когда садиться за стол переговоров – определяет только Украина. И Украину будут поддерживать столько, сколько нужно. Но то, что есть определенные кулуарные переговоры, обмен мнениями. Этого отвергать нельзя,

– отметил Чаленко.

Несмотря на это, у Украины сейчас есть определенные гарантии относительно дальнейшей поддержки союзников. Уже есть решение от США о ежемесячной поддержке в 1,5 миллиарда долларов. Аналогичное решение скоро должно быть принято и в Европейском Союзе. Кроме того, можно надеяться на программы от МВФ.

"Даже в вопросе денег мы сможем и дальше противостоять агрессору по меньшей мере весь следующий год. Учтем еще прогнозы Буданова о завершении войны к началу следующего лета. Я не вижу особых проблем с поддержкой", – подчеркнул Чаленко.

Чаленко объяснил, почему иностранные СМИ стали активнее говорить о переговорах: смотрите видео

Напомним, по данным издания The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена непублично просила у украинских властей продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Как сообщили люди, знакомые с ходом этим переговорам, Соединенные Штаты не хотят подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Однако там считают, что такая открытая позиция поможет сохранить поддержку со стороны других стран, чьи избиратели могут опасаться, что война в Украине растянется на годы.