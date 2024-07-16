Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подтвердил поддержку Украины в вопросе возможного диалога с Россией на предстоящем мирном саммите. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на запись брифинга.

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Украина решает – США поддерживают

Миллер отметил, что любые решения по дипломатическим переговорам должна принимать Украина.

Это решение, которые должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты. И не любая другая страна, что не является стороной конфликта,

– сказал представитель Госдепа.

Миллер добавил и подчеркнул, что Украина сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры.

Чиновник констатировал, что США – как партнер и поставщик помощи Украине – поддержат любое решение Киева относительно дипломатического пути.

Мы всегда поддерживали дипломатию, когда Украина готова, но никогда не было ясно, что Кремль готов к реальной дипломатии,

– отметил Миллер.

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Ранее аналитики Института изучения войны оценивали возможность мирного диалога между Киевом и Москвой. По словам экспертов, если Украина готова к честным переговорам, то Кремля – никак.

ISW утверждает, что условия нашего государства относительно начала диалога соответствуют нормам международного права. В то же время Россия постоянно пренебрегает обычаями войны и принятыми в мире правилами.