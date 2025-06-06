Переговоров не будет: экс-глава МИД разнес ультиматум России по завершению войны

Россия продемонстрировала свой ультиматум по завершению войны. Он демонстрирует, что ни к какому миру Кремль не готов.

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что меморандум России демонстрирует, что реальных переговоров в ближайшее время не будет.

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Российские "условия"

Огрызко отметил, что написанное в меморандуме означает капитуляцию Украины даже с худшими последствиями, чем те, что они писали весной 2022 году. Украинский же документ сформулирован интересно. Наши американские друзья, которые особенно любят Россию, не имеют за что уцепиться.

Правильный умный дипломатический ход. Например, когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности. Мы говорим, что будем все это обсуждать, но после того, как воцарится мир. Следующий тезис по НАТО и Евросоюзу, то мы подумаем, как это будем делать,

– отметил дипломат.

Он добавил, что на самом деле ни по первому, ни по второму вопросу мы не будем вести переговоры, потому что их вести невозможно. Однако, если мы так напишем, тогда Трамп сразу же снимет трубку, будет звонить и бить кулаком по столу, мол, что вы там такое написали.

С Россией нельзя говорить тет-а-тет

По словам министра иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах, не стоит проводить встречи тет-а-тет встречи между Умеровым и Мединским. Есть информация о том, что такая встреча в Стамбуле была, если, она правдивая, потому что такие встречи завершаются не в нашу пользу.

"Нет свидетелей. Мединский в любой момент вылезет на экран и начнет говорить то, чего Умеров никогда в жизни не говорил. Я неоднократно подчеркивал, что когда ты имеешь дело с Россией, должны быть свидетели. Сейчас это турецкие дипломаты, но так же надо иметь европейских и американских", – подчеркнул Огрызко.

Он продолжил, что Россия категорически против, чтобы кто-то из представителей цивилизованного мира был на этих переговорах. Она говорит вещи, которые на нормальную голову не налазят. То, что написано в российском меморандуме, не дает шансов для любого продолжения переговоров.