Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в эфире 24 Канала отметил, что даже активизация переговоров пока не создает условий для скорого заключения соглашения. У Украины есть принципиальные позиции, от которых она не готова отступать, а дальнейшее развитие войны будет зависеть также от ситуации на фронте, состояния российской экономики и способности Запада усилить давление на Кремль.

Москва может вести более широкие переговоры с США

Перед визитом Виткоффа и Кушнера могли происходить контакты между американской стороной и представителями Кремля не только по поводу войны против Украины, но и по поводу Ирана. Такие вопросы могут обсуждаться параллельно, когда уступки или позиция в одном направлении влияют на переговоры в другом.

Это же торги. Это не только Украина и Россия. Это комплекс вопросов, которые взаимно влияют друг на друга, и позиция США по Ирану может повлиять на позицию России по Украине,

– сказал Остапенко.

После переговоров в Москве американские представители могут привезти определенные наработки в Киев. В то же время есть вопросы, по которым украинская позиция вряд ли изменится даже при сильном внешнем давлении.

Даже если бы военно-политическое руководство в Киеве заявило: "Отдаем Донецкую область", никто бы ее просто так не отдал. Там наша земля, пропитанная кровью наших героев, там укрепленные фортификации, и россиянам еще придется пожертвовать очень многими людьми, чтобы ее захватить,

– подчеркнул эксперт.

Отказ от Донецкой области не остановил бы российскую экспансию. Наоборот, получив такую уступку, Москва укрепила бы свои дипломатические позиции и могла бы перейти к следующим территориальным требованиям, прежде всего в отношении Запорожской области.

Быстрого выхода на переговоры пока нет

После московских встреч возможен кратковременный всплеск дипломатической активности, после которого ситуация вновь вернется к нынешнему состоянию. Вашингтон параллельно должен решать вопрос о санкциях против России, однако даже законопроект Грэма–Блюменталя, пользующийся значительной поддержкой в Сенате, остается предметом споров в Палате представителей.

Президент США и без этого законопроекта имеет широкие возможности для введения ограничений, а сам документ дает ему право, а не обязательство вводить новые санкции. На решение Вашингтона влияют также вопросы Ирана и внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах.

Для меня сейчас ни один из двух, трех или даже четырех сценариев не имеет четкой логики. Мы находимся в такой каше хаоса: намерения что-то решить есть, но ничего не решается, потому что в Москве говорят об одном, а в Киеве – о другом,

– отметил Остапенко.

Россия тем временем сохраняет возможность продолжать войну за счет скрытого пополнения армии. По оценке эксперта, в ближайшее время Кремль может привлечь еще примерно 150–200 тысяч человек, а в первой половине 2027 года – еще 180–200 тысяч, не объявляя полноценной открытой мобилизации.

Если бы было полноценное давление и консенсус, российская экономика оказалась бы в два раза худшем положении, а очередная попытка наступления в Донецкой области провалилась, тогда весной или летом можно было бы говорить о реальном столе переговоров,

– пояснил эксперт.

До этого Кремль, вероятно, будет пытаться пополнять войска менее заметными способами и продолжать наступательные действия. Поэтому конкретные предпосылки для содержательных переговоров Остапенко видит не раньше весны 2027 года, что совпадает с оценкой, которую он привел, сославшись на недавние слова Кирилла Буданова.

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