Для начала реальных переговоров о мире нужны две вещи, – посол Украины в США

Несмотря на многочисленные санкции и дипломатическое давление, Кремль не проявляет готовности ни прекратить огонь, ни пойти на компромиссы. Из-за этого разговоры о мире остаются далекими от настоящего переговорного процесса.

Бывший постоянный представитель Украины при ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире 24 Канала назвал два условия, без которых реальные переговоры не начнутся. Он также объяснил, какие шаги Запада могут заставить Россию изменить свою позицию.

Условия для реальных переговоров

Западные партнеры постепенно приходят к пониманию, что очередные санкционные пакеты и отдельные ограничения не способны радикально изменить настроения в Кремле. Владимир Путин до сих пор не демонстрирует готовности идти на уступки, поэтому говорить о полноценном переговорном процессе пока рано.

Для начала реальных переговоров нужны две вещи: прекращение огня и готовность российской стороны пойти на компромиссы. Сейчас мы этого не наблюдаем,

– подчеркнул Ельченко.

Приблизить эти условия можно лишь с помощью значительно более сильного давления. Речь идет не о включении в санкционные списки еще нескольких компаний, заводов или российских олигархов, а о полной экономической и финансовой блокаде страны-агрессора. Она должна предусматривать запрет на торговлю, в частности энергоносителями, а также закрытие границ для россиян – от обычных граждан до чиновников.

Нужно не просто одобрить очередной пакет санкций, а ввести полную экономическую и финансовую блокаду России, как в свое время сделал президент США Рональд Рейган,

– сказал экс-посол.

Партнерство с Китаем или странами Глобального Юга при такой изоляции не сможет компенсировать России потерю западных рынков и доступа к финансовой системе. Подобное давление в свое время стало одним из факторов, ускоривших распад Советского Союза.

Закрытое небо над Украиной

Вторым шагом должно стать закрытие неба над Украиной, о котором Киев просит партнеров с конца февраля 2022 года. Для этого не нужно размещать войска НАТО в Украине или отправлять авиацию Альянса патрулировать ее воздушное пространство. Вдоль границ можно ввести специальный режим и уничтожать самолеты и ракеты, приближающиеся к украинской территории.

Сегодняшние военно-технические возможности позволяют закрыть небо, даже не заходя на территорию Украины,

– пояснил Ельченко.

Такой формат отличался бы от операций НАТО в Боснии, Косово или Ираке, где бесполетную зону обеспечивала авиация. Современные системы позволяют перехватывать воздушные цели на расстоянии, а это помогло бы Украине компенсировать нехватку боеприпасов для борьбы с баллистическими ракетами и другими средствами поражения.

Мы сбиваем 70–80 % того, что летит на Украину, но остальное все равно падает, приносит страдания и уносит жизни людей,

– подчеркнул экс-посол.

Технические возможности для такого решения есть, однако в Брюсселе и штаб-квартире НАТО пока не хватает политической воли, чтобы приступить к его реализации.

Ельченко объяснил, когда начнутся реальные переговоры: смотрите видео