"Смертный приговор": у Зеленского заявили, что он не соглашается на переговоры с россией

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что глава государства против переговоров. Ведь любую паузу оккупанты будут использовать для ремобилизации и более сильного наступления.

Сейчас украинские защитники работают над тем, чтобы нанести глубокие удары по позициям российских захватчиков на временно оккупированных украинских территориях. В этом бойцам помогает тяжелая артиллерия, предоставленная США и партнерами.

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Зеленский пока против переговоров

ВСУ бьют по позициям оккупантов, перекрывая им линии поставки и уничтожая командные и контрольные пункты. Они используют не менее 16 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

По словам украинских чиновников и военных, это оружие может быстро переломить ход войны, если его предоставят больше. Сохранение силы на поле боя и защита от россии позволяет отражать попытки президента страны-террориста владимира путина начать переговоры, которые Подоляк описывает как "смертный приговор для Украины".

Президент Зеленский однозначно против этого, и украинское общество здесь непоколебимо, потому что мы полностью осознаем риски,

– добавил советник ОП.

По его словам, любую паузу в боях россия использует для ремобилизации и еще более сильного наступления на Украину. Однако при отсутствии переговоров путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение, чтобы сократить международную поддержку, пока оккупационные войска не смогут одержать верх.

"Они начнут манипулировать, за кулисами, настроениями, деятельностью, исповедовать и углублять эту усталость от войны", – заметил Подоляк, предупредив, что россия также может создать кризисы, в частности, направить большое количество мигрантов к границам Европы.

По словам советника главы ОП, кремль также может совершить террористические атаки на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы достичь "некой переговорной позиции или отстаивать собственные выгоды и собственные планы".

"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", – подытожил Подоляк.

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