Президент Финляндии Александр Стубб положительно отозвался на желание президента Украины Владимира Зеленского видеть российскую сторону на втором саммите мира. Он считает это "правильным разыгрыванием карт".

По его словам, сейчас в вопросе мирных переговоров между Украиной и Россией "достигнута точка, когда нужно начинать процесс". Он отметил, что речь идет не обязательно об уступках территорией.

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Что сказал президент Финляндии

Как пояснил Александр Стубб, наше государство сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем это было два месяца назад. Вооруженные Силы Украины получают необходимое оборудование и средства, которые нужны для удержания занимаемых позиций.

Мы больше не находимся в ситуации, близкой к отчаянию, в которой мы были весной с блокированием американской помощи и трудностями Европы в доставке оборудования в Киев. Также нет никакого российского прорыва. По данным нашей разведки, Россия не продвигается вперед, а ее потери еще больше, чем раньше,

– заявил он.

Комментируя уместность переговоров между Украиной и Россией на данный момент, а также вероятность территориальных уступок со стороны нашего государства, лидер заметил, что стоит уметь различать возможный дискуссионный процесс и мир.

Президент Финляндии утверждает, что начало мирных переговоров не является гарантией того, что придется уступать территорию. По его словам, для успеха Владимир Зеленский нуждается в четырех ключевых элементах.

Александр Стубб объяснил, что первый касается территорий, которые сейчас оккупированы Россией, и это будет "только его решением". Вторым важным моментом является необходимость наличия гарантий безопасности для Украины.

"И здесь мы можем помочь через двусторонние соглашения и возможный путь в НАТО и, конечно, в Европейский Союз. В-третьих, необходимо правосудие для преследования российских военных преступников. И, наконец, Зеленский нуждается в поддержке для восстановления своей страны", – подчеркнул он.

Не менее важным в этом вопросе является вывод оккупационных войск с территории нашего государства. Однако, как говорит Стубб, это нельзя рассматривать как предварительное условие. Необходимо убедить Глобальный Юг в империалистических целях и угрозе со стороны России.

В их интересах положить конец этому конфликту. Если бы Си Цзиньпин хотел остановить войну, он мог бы позвонить Путину и сказать: "Хватит", – добавил Стубб. По его мнению, Китай мог бы сделать много, чтобы остановить боевые действия, поскольку он имеет "сильную позицию по отношению к России".