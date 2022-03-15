Переговоры с Россией продолжаются: обсуждают прекращение огня и вывод войск

Михаил Подоляк сообщил, что переговоры между Украиной и Россией все еще продолжаются. Стороны обсуждают вопросы прекращения огня и вывода войск.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о ситуации с украинско-российскими переговорами по состоянию на 15 марта.

Читайте также Неплохо, но посмотрим – Зеленский о переговорах с Россией

Переговоры Украины и России продолжаются

Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что стороны обсуждают общие вопросы урегулирования военной агрессии России, прекращения огня, вывода российских войск с территории Украины.

Предварительные заявления о переговорах сторон

Накануне Украина и Россия начали 4 раунд переговоров, его проводили в формате видеоконференции.

В процессе общения с представителями государства-агрессора Михаил Подоляк сообщил, что коммуникация идет тяжело, однако она идет. Впоследствии стало известно, что разговор был поставлен на техническую паузу до 15 марта для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

После этого Владимир Зеленский отметил, что переговоры "прошли неплохо".

К теме – обращение Подоляка перед переговорами 14 марта: смотрите видео