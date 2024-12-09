Речь не о переговорах, а о прекращении геноцида украинцев, – Юсов о дипломатии с Россией

Сейчас идет много разговоров о переговорах с Россией и прекращении войны, которые якобы могут начаться в 2025 году. По этому поводу высказались и в украинской разведке.

Свою позицию по этому поводу озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Центру противодействия дезинформации, сообщает 24 Канал.

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Что говорят в ГУР о переговорах с Россией

Как напоминает представитель разведки, Украина с самого начала говорила о справедливом мире на условиях международного права, устава ООН, что предусматривает защиту украинского суверенитета и территориальной целостности. Однако, если говорить о позиции России, то речь идет о геноцидной войне, и этому есть ряд подтверждений.

Недавно собственно была очередная годовщина Голодоморов и день памяти жертв, это тот самый враг, также геноцид, но был другим страшным способом. У нас тогда не было собственного государства, поэтому украинцев убивали голодом. Сегодня есть собственное государство, есть возможность иметь оружие в руках, и используя все другие инструменты и механизмы защищать свое государство,

– отмечает Юсов.

По его словам, только наличие собственного независимого государства гарантирует физическую безопасность, а также возможность развития народа, поскольку враг продолжает отрицать сам факт существования нас как народа, право на жизнь как отдельной нации в собственном государстве. Это доказывает ситуация на оккупированных территориях.

Он отмечает, что на фоне репрессий, милитаризации учебных заведений и ряда других вещей, Россия таким образом хочет стереть наше государство "с лица земли", и речь идет не только о "людях в погонах", российском диктаторе Владимире Путине или других представителях режима страны-агрессора.

"Сегодня это до сих пор продолжают поддерживать геноцид, то есть стремиться к убийствам и уничтожению украинцев, большинство населения России, и это их коллективная позиция. К сожалению, считать, что за один день она изменится, оснований нет. Чтобы было понимание, речь идет не просто о переговорах между соседями, которые что-то не поделили. Речь идет об остановке геноцидной войны и уничтожения агрессором другого народа, который хочет жить самостоятельно", – заявил Юсов.