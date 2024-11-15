NYT сообщили, что приоритетом для Украины являются гарантии безопасности: Умеров опроверг

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию, опубликованную в The New York Times, о том, что Украина ставит на первое место вопрос гарантий безопасности, а не возвращения своих территорий. Он подчеркнул, что целью Киева остается восстановление территориальной целостности.

Он говорит, что изменения приоритетов не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие настоящие приоритеты Украины в войне

Министр назвал заявления об изменении приоритетов Киева по восстановлению территориальной целостности на гарантии безопасности "ложью и частью российской пропаганды". Он также подчеркнул, что освобождение оккупированных более 10 лет территорий остается основной целью Украины.

Нашим приоритетом, по-прежнему, является защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины,

– подчеркнул он.

Ранее The New York Times сообщал, что Украина якобы больше ориентируется на получение гарантий безопасности в будущих переговорах, а не на возвращение оккупированных Россией территорий.

Источники издания заявили, что вопросы территориальных границ, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а не переговорами. Они отмечают, что в интересах Украины будут именно гарантии безопасности и прекращения огня.