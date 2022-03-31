Переговоры с Россией важны, но все решает ВСУ, – Арестович
Успехи Вооруженных Сил Украины влияют на потенциальное будущее мирное соглашение, которое может быть подписано с Россией. Сейчас требования оккупантов значительно сокращаются.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала FreeДом, передает 24 канал.
Важно По результатам переговоров в Стамбуле Украина улучшила все свои позиции, – Арестович
Арестович считает, что с россиянами нужно вести переговоры
По его словам, любая война, даже 100-летняя, завершается мирным договором. Чем раньше это произойдет – тем лучше. Сейчас россияне существенно "скромнеют" в своих требованиях: уже нет откровенной чепухи в отношении так называемых "демилитаризации" и "денацификации". Начинается конструктив.
Детали будущего соглашения, по словам Арестовича, напрямую зависят от успехов Вооруженных Сил Украины.
"Схема такова: ВСУ, силы обороны обеспечивают нам наилучшую переговорную позицию. Дальше делегация "переплавляет" ее в мир, который лучше довоенного. По результатам переговоров в Стамбуле Украина улучшила все свои позиции. Простой пример: на позавчера мы были нейтральным государством без гарантий. После промежуточного соглашения на коммюнике мы, похоже, стали нейтральным государством, но с гарантиями", – объясняет Арестович.
Война может повториться через несколько лет
Потенциальное мирное соглашение, которое напрямую зависит от ВСУ и украинской делегации, определит последующий послевоенный мир. За это время нужно эффективно подготовить украинскую армию и все государство к возможному повторению ситуации.
От того, как мы проведем переговоры, зависит, каким будет послевоенный мир и как мы будем "встречать второй раунд", что вероятнее всего, – отметил Алексей Арестович.
Напомним, 29 марта прошли переговоры между российской и украинской делегациями в Турции. Пока неизвестно об официальных предложениях Украины. Однако, по данным СМИ, речь идет о таких пунктах:
- армия Россия должна вернуться на границы 23 февраля 2022 г. (до начала полномасштабного вторжения);
- несколько стран мира предоставляют Украине гарантии безопасности. Включая Россию;
- гарантии безопасности не действуют на Крым и ОРДЛО;
- Украина отменяет курс в НАТО;
- гаранты безопасности обязуются содействовать вступлению Украины в ЕС;
- Украина и Россия в течение 15 лет ведут переговоры по статусу Крыма;
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