Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что сейчас есть две большие стратегии по переговорам в войне России против Украины. Одной придерживается Запад, другой – Кремль.

К теме Россия не заинтересована в переговорах, а военные цели ВСУ все еще достижимы: анализ ISW

Какой план в России

Как отметил Ступак, на Западе считают, что во время мирных переговоров боевые действия на фронте должны прекратиться. Если этот процесс не будет успешным, то все восстановится.

Россияне хотят использовать хитрую тактику. Они собираются организовать так называемые "переговоры", но параллельно оккупанты будут наступать. Страны Запада в этом случае могут побуждать Украину не совершать наступательные действия и не обстреливать позиции оккупантов.

Россияне преследуют цель использовать некую "восточную тактику". Когда боевые действия не противоречат ведению мирных переговоров. Переговоры можно вести хоть неделю, месяц, два месяца. Но войска оккупантов будут наступать. А западные союзники могут давить на Украину, что не стоит вести обстрелы, наступать. Россияне будут давить, обстреливать, прикрываясь ведением мирных переговоров,

– сказал Ступак.

Переговоры между Украиной и Россией: коротко