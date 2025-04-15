В НАТО не будут комментировать переговоры США и России по украинским территориям, – Рютте

Альянс не будет вмешиваться в переговоры между США и Россией относительно возможного обсуждения украинских территорий. НАТО не будет комментировать промежуточные стадии переговорного процесса.

Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на совместный брифинг генсека НАТО Марка Рютте с президентом Владимиром Зеленским в Одессе, передает 24 Канал.

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НАТО не будет оценивать промежуточные этапы переговоров США и России

Он подчеркнул: несмотря на важность усилий, НАТО не будет вмешиваться в переговорный процесс.

Генсек НАТО отметил, что начатые инициативы важны, ведь война ежедневно уносит жизни людей и разрушает украинские города. В то же время он подчеркнул, что не будет оценивать промежуточные стадии этого процесса, чтобы не влиять на переговоры.

Мы предоставляем ту помощь, которую можем, но на промежуточных стадиях я не хочу комментировать,

– сказал Рютте.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и только украинский народ имеет право решать вопрос ее территорий.