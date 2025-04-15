Про це розповідає Укрінформ з посиланням на спільний брифінг генсека НАТО Марка Рютте з президентом Володимиром Зеленським в Одесі, передає 24 Канал.

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НАТО не оцінюватиме проміжні етапи переговорів США та Росії

Він наголосив: попри важливість зусиль, НАТО не буде втручатися в переговорний процес.

Генсек НАТО зауважив, що розпочаті ініціативи важливі, адже війна щодня забирає життя людей і руйнує українські міста. Водночас він підкреслив, що не буде оцінювати проміжні стадії цього процесу, аби не впливати на переговори.

Ми надаємо ту допомогу, яку можемо, але на проміжних стадіях я не хочу коментувати,

– сказав Рютте.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський вкотре підкреслив, що Україна – суверенна держава, і лише український народ має право вирішувати питання її територій.