Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Россия отпустила 28-летнего гражданина США Калоба Вейна, которого 7 февраля задержали в московском аэропорту по обвинению в перевозке марихуаны.

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Кремль отпустил американца накануне переговоров

В Кремле заявили, что освобождение американца является "жестом доброй воли" перед переговорами российских и американских чиновников в Саудовской Аравии.

Российская таможня сообщала, что Уэйна арестовали после обнаружения в его багаже мармелада, содержащего каннабиноиды, которые в России считаются наркотическими веществами. Однако представители Уэйна отрицают, что его освобождение произошло в рамках какой-либо договоренности или обмена.

Похожий случай произошел в 2022 году, когда в российском аэропорту задержали американскую баскетболистку Бритни Грайнер из-за электронных сигарет с маслом конопли. Тогда суд в России приговорил ее к девяти годам колонии, но впоследствии спортсменку обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута.