Ожидалось, что эти переговоры будут официально объявлены. Однако сегодня были подтверждены лишь некоторые официальные детали, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о переговорах России и США

Уиткофф говорит, что официальные лица США разговаривают с украинскими официальными лицами и признают, что Украина является частью переговоров. А также добавляет, что переговоры не направлены на то, чтобы кого-то "исключить".

Однако, политик не сказал, ожидает ли, что официальные лица из Киева будут в Саудовской Аравии. По словам Уиткоффа, он будет проводить встречи "по указанию Трампа" и надеется на хороший прогресс. Представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока также отметил, что на переговорах будет присутствовать и советник по национальной безопасности Майкл Волц.

Заметим, что ранее президент Владимир Зеленский негативно высказался о соглашениях по войне, которые могут заключить без Украины. Он отметил, что ни один лидер в мире не может решить судьбу государства без его участия. Глава государства заявил, что Украина должна иметь место за столом переговоров, а другие варианты неприемлемы.