Очікувалося, що ці переговори будуть офіційно оголошені. Проте сьогодні були підтверджені лише деякі офіційні деталі, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про переговори Росії та США

Віткофф каже, що офіційні особи США розмовляють з українськими офіційними особами та визнають, що Україна є частиною переговорів. А також додає, що переговори не спрямовані на те, щоб когось "виключити".

Однак, політик не сказав, чи очікує, що офіційні особи з Києва будуть у Саудівській Аравії. За словами Віткоффа, він проводитиме зустрічі "за вказівкою Трампа" і сподівається на добрий прогрес. Представник Білого дому з питань Близького Сходу також зазначив, що на переговорах буде присутній і радник з національної безпеки Майкл Волц.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський негативно висловився про угоди щодо війни, які можуть укласти без України. Він наголосив на тому, що жоден лідер у світі не може вирішити долю держави без її участі. Глава держави заявив, що Україна повинна мати місце за столом переговорів, а інші варіанти є неприйнятними.