Украинская делегация в том же здании: СМИ сообщили детали переговоров США и России в Эр-Рияде

Сегодня, 24 марта, в 9:00 по киевскому времени российская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии. Переговоры проходят в помещении отеля Ritz Carlton в Эр-Рияде.

В этом здании сейчас находится и украинская делегация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

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Что известно о переговорах России и США

По данным издания, несмотря на то, что российская и украинская стороны находятся в одном и том же отеле в Саудовской Аравии, планов по их встрече нет. Там добавляют, что оптимистичные планы Соединенных Штатов столкнулись реальностью, ведь вопрос прекращения огня оказался достаточно сложной задачей.

Целью сегодняшней встречи в Эр-Рияде является придумать своеобразное "облегченное прекращение огня", сосредоточившись только на затишье в Черном море для обеспечения свободного движения суден.

Кроме этого, сообщается, что Россия стремится восстановить зерновое соглашение 2022 года, заключенное при посредничестве ООН и Турции. Именно оно позволило Украине экспортировать свое зерно морем, не испытывая атак со стороны Кремля.

Зато страна-агрессор сможет экспортировать сельскохозяйственную продукцию и удобрения через Черное море, получив ослабление западных санкций. Отметим, что Россия вышла из этого соглашения в 2023 году и жаловалась на то, что "санкции все еще действуют".

В издании считают, что одобрение этого соглашения сегодня было бы началом мирного процесса. Однако добавляют, что до окончания этой войны еще далеко.