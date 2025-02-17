Лавров и Ушаков вылетели в Саудовскую Аравию на переговоры с США

Представители страны-агрессора отправляются в Саудовскую Аравию на переговоры с США о прекращении войны в Украине. Известно, что от России в Эр-Рияд отправятся глава МИД Сергей Лавров и главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что представители России уже вылетели в Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в переговорах с США по окончанию войны в Украине. Известно, что интересы страны-агрессора будут представлять глава МИД Сергей Лавров и главный внешнеполитический советник Путина – Юрий Ушаков.

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник, 17 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию, где он должен встретиться с российской делегацией.

По словам Пескова, встреча Лаврова и Ушакова с представителями США состоится 18 февраля в Эр-Рияде. В Кремле утверждают, что главная цель встречи не только урегулирование войны в Украине, но и восстановление российско-американских отношений.

Во вторник в Эр-Рияде они (Лавров и Ушаков – 24 Канал) проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов,

– сообщил Песков.

В то же время в Кремле избежали ответа на вопрос, будут ли привлекать Европу к переговорам по урегулированию войны. Песков лишь заявил, что "возможны различные варианты" и они будут обсуждаться в Саудовской Аравии.

Объясняя, почему переговоры представителей США и России происходят именно в Саудовской Аравии, Песков заявил, что это звучало от Трампа, когда страны обсуждали возможное место проведения встречи на уровне лидеров.

"В рамках такого понимания, что это место (Саудовская Аравия – 24 Канал) в целом устраивает и американскую сторону, и российскую", – добавил Песков.

В Кремле также добавили, что Россия на предстоящих переговорах в Эр-Рияде готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

К слову, ранее Bloomberg писал, что, кроме Лаврова и Ушакова, также возможно участие директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и финансиста Кирилла Дмитриева. Сейчас в СМИ подтвердили, что Дмитриев также вылетел в Эр-Рияд.

Ранее стало известно, что Украина не получила приглашение на встречу с представителями США и России в Саудовской Аравии.