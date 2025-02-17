Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на BBC. Американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио отправилась в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России о прекращении войны в Украине.

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Вашингтон и Москва начали переговоры о войне без Украины

Впрочем, украинских представителей на встречу не пригласили, что вызывает беспокойство относительно возможных попыток заключить соглашение без Киева.

По данным журналистов, на переговорах также будут присутствовать советник по национальной безопасности США Майк Волтц и посланник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Пока что неизвестно, кто именно будет представлять Россию.

Высокопоставленный источник в украинском правительстве подтвердил, что Киев не получил приглашение. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не примет ни одного мирного соглашения, заключенного без участия Украины.

Тем временем европейские лидеры пытаются выяснить позицию США относительно будущего переговорного процесса. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренную встречу в Париже, на которую приглашены лидеры Великобритании, Германии, Испании и Италии, а также представители НАТО.

На фоне этих событий растет беспокойство, что США могут попытаться навязать Украине невыгодные условия перемирия, отвечающие интересам России.

В то же время в Европе осознают, что трансатлантическое партнерство с США больше не является таким крепким, как раньше, что заставляет страны ЕС искать собственные пути для обеспечения безопасности на континенте.