Это ключевая история: какие вопросы хочет протолкнуть Россия на переговорах в Турции

В Кремле сообщили, что российская и американская делегации могут встретиться 10 апреля в Стамбуле. Заявление прозвучало на фоне постоянных нарушений перемирия со стороны россиян.

Сейчас Владимир Путин будет делать все, чтобы продолжить войну в Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Вадим Денисенко, добавив, что российский диктатор вообще не заинтересован в прекращении огня.

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О чем будут говорить в Стамбуле

Вероятность того, что в Турции или Саудовской Аравии будет подписано соглашение, которое действительно приведет к прекращению войны, очень мала. Накануне встречи в Стамбуле, посланник Путина Кирилл Дмитриев летал в Вашингтон.

"Судя по всему, будут говорить о квазиперемирии, Черное море, будут поднимать другие вопросы, которые не связаны с полномасштабным прекращением боевых действий. Поскольку стороны встречаются в Турции, наверняка, обсудят Сирию, Иран и Ближний Восток", – предположил Вадим Денисенко.

Почему Турция, а не Саудовская Аравия

Геополитическая ситуация кардинально изменилась после того, как Трамп объявил о новых тарифах. Турция вошла в перечень тех стран, которые США очертили как близкие. Они получили минимальные пошлины.

Более того, Трамп назвал Реджепа Эрдогана своим близким другом. Он заявил, что не нужно переживать из-за Турции и Сирии, потому что с Эрдоганом обо всем договорятся.

Стамбул выбрали как место, где пересекается очень много интересов, в частности США и России. Стоит напомнить, почему на предыдущих переговорах поднимали вопрос Черного моря. Для того, чтобы не забывали о геополитических моментах,

– подчеркнул политолог.

Турция и Китай сотрудничают в рамках одного из проектов в Черноморском регионе. США хочет, чтобы это прекратилось. Еще один аспект может быть связан с выступлениями оппозиции в Турции. Если Эрдоган сформирует площадку для переговоров, то это усилит его позиции во внутренней политике.

Что Россия может предложить США

Если говорить о треугольнике Турция – США – Россия, то ключевыми вопросами являются Сирия и Ближний Восток. Кроме этого, для Соединенных Штатов очень важно, чтобы Турция перестала играть в двойную игру с Китаем.

Что касается россиян, то для них важен экономический вопрос. Они будут предлагать не проекты в Арктике, ведь для этого понадобится миллиарды долларов и много лет работы. Они хотят предложить продавать подсанкционные товары на европейский рынок под американским "зонтиком".

Здесь ключевым является согласование или несогласие Европейского Союза. Это ключевая история, которую будут предлагать россияне американцам,

– подытожил Вадим Денисенко.

Заметим, очередные переговоры двух стран будут касаться "устранения работы дипломатических миссий". Российскую делегацию возглавит посол Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Коултер.