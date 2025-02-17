Зеленский и Ермак не будут участвовать в переговорах США и России по войне в Украине, - WP

Администрация Трампа готовится к переговорам с Россией в Саудовской Аравии по войне в Украине. Зеленский и Ермак в них участвовать не будут.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак не будут участвовать в консультациях.

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Зеленского и Ермака не пригласили на переговоры

Переговоры являются кардинальным отклонением от подхода администрации Байдена, которая избегала прямых контактов с Москвой по войне. По данным источников, США пытаются найти дипломатический выход из конфликта, привлекая третью сторону – Саудовскую Аравию, которая уже играла посредническую роль в прошлых переговорах, в частности во время обменов пленными.

Ожидается, что встреча состоится в ближайшие дни. В ней примут участие представители Белого дома, в частности советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Последний подтвердил Fox News, что США настроены на результативный диалог.

Мы проведем встречи по указанию президента и, надеюсь, достигнем действительно хорошего прогресса по России и Украине,

– заявил Уиткофф.

К слову, отсутствие украинской стороны вызывает вопросы относительно их формата и будущих последствий для ситуации с безопасностью в регионе.