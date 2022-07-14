В российском МИДе цинично призвали Украину признать "территориальные реалии, которые сложились"

россия продолжает нести чепуху. Сейчас там заявили, что будут настаивать, чтобы Украина признала статус временно оккупированного Крыма и самопровозглашенных квазиреспублик Донетчины и Луганщины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. На болотах отметили, что их "подход остается неизменным".

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И добавили, что будущее соглашение "должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий", в частности нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской псевдореспублик.

Путинский прихвостень Руденко также сказал, что россия якобы готова возобновить переговоры с Украиной.

"Если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать", – сказал замминистра.

Более того, страна-агрессор будет настаивать на том, чтобы Украина дала "внятный ответ" на предложения российской стороны, чтобы это не означало.

Переговоры россии и Украины невозможны

Глава МИД Германии считает, что переговоры с кремлем по миру в Украине невозможны. Также Анналена Бербок отреагировала на призывы к фактической капитуляции Киева.

Андрей Ермак подчеркнул, что никакие переговоры о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не ведут. Однако консультации по возобновлению экспорта зерна из ООН достаточно интенсивны.

Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, потому что убеждена в возможности тактической победы.

Для возвращения в переговорный процесс Киеву нужно победить на поле боя, чтобы переговоры велись по условиям украинской стороны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также отметил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас не ко времени.

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