Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко. Тож на болотах зазначили, що їхніх "підхід залишається незмінним".
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І додали, що майбутня угода "має фіксувати нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання територіальних реалій, що склалися", зокрема нинішній статус Криму, а також Донецької та Луганської псевдореспублік.
Путінський посіпака Руденко також сказав, що росія нібито готова поновити переговори з Україною.
"Якщо Україна висловить бажання повернутися за стіл переговорів, ми готові позитивно відреагувати", – сказав заступник міністра.
Ба більше, країна-агресорка наполягатиме на тому, щоб Україна дала "виразну відповідь" на пропозиції російської сторони, щоб це не означало.
Перемовини росії та України неможливі
- Очільниця МЗС Німеччини вважає, що переговори з кремлем щодо миру в Україні неможливі. Також Анналена Бербок відреагувала на заклики до фактичної капітуляції Києва.
- Андрій Єрмак наголосив, що жодних перемовин про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не ведуть. Проте консультації щодо відновлення експорту зерна з ООН – досить інтенсивні.
- Росія продовжує висувати ультимативні вимоги, бо переконана у можливості тактичної перемоги.
- Для повернення у переговорний процес Києву потрібно перемогти на полі бою, аби перемовини велись за умовами української сторони.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк також зазначив, що перемовини між Росією та Україною зараз не на часі.
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