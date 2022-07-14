Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко. Тож на болотах зазначили, що їхніх "підхід залишається незмінним".

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І додали, що майбутня угода "має фіксувати нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання територіальних реалій, що склалися", зокрема нинішній статус Криму, а також Донецької та Луганської псевдореспублік.

Путінський посіпака Руденко також сказав, що росія нібито готова поновити переговори з Україною.

"Якщо Україна висловить бажання повернутися за стіл переговорів, ми готові позитивно відреагувати", – сказав заступник міністра.

Ба більше, країна-агресорка наполягатиме на тому, щоб Україна дала "виразну відповідь" на пропозиції російської сторони, щоб це не означало.

Перемовини росії та України неможливі

Очільниця МЗС Німеччини вважає, що переговори з кремлем щодо миру в Україні неможливі. Також Анналена Бербок відреагувала на заклики до фактичної капітуляції Києва.

Андрій Єрмак наголосив, що жодних перемовин про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не ведуть. Проте консультації щодо відновлення експорту зерна з ООН – досить інтенсивні.

Росія продовжує висувати ультимативні вимоги, бо переконана у можливості тактичної перемоги.

Для повернення у переговорний процес Києву потрібно перемогти на полі бою, аби перемовини велись за умовами української сторони.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також зазначив, що перемовини між Росією та Україною зараз не на часі.

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