Настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение войны в Украине, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц убеждает, что он будет делать все, чтобы поддержать Украину. На фоне этого заявления политик высказался о возможных переговорах по окончанию войны.

Так, канцлер убежден, что именно сейчас настало время для дискуссий о завершении конфликта.

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Переговоры России и Украины

Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею участия России во втором Саммите мира. Канцлер сообщил, что у него есть договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я считаю, что сейчас настал момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас.

– говорит Олаф Шольц,

Сообщается, что канцлер Германии имел очень конфиденциальный разговор с Зеленским. А отношения между двумя политиками, по словам Шольца, сохраняются хорошие.

Отметим, что на днях в Германии прошли местные выборы в Саксонии и Тюрингии. Немецкие ультраправые и крайне левые нанесли поражение правящей коалиции. На это Шольц заявил, что результаты выборов "также связаны с тем, что некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину".