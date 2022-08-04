У Зеленского назвали 4 условия для правильной позиции в переговорах с россией

Украина приостановила мирные переговоры с россией и не возобновляет их из-за ситуации на фронте. В Офисе Президента назвали условия, позволяющие Украине видеть правильную позицию во время переговоров с оккупантами.

Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине

Заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине, чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. По его словам, правильная позиция состоит из четырех составляющих.

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Речь идет о наличии в Украине дальнобойной артиллерии, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику. Также у Украины должна быть противовоздушная и противоракетная оборона, чтобы защитить города.

Кроме того, Подоляк отметил, что Украине нужны ударные беспилотники. "Лучшие охотники", – отметил советник главы ОП.

В конце концов, по словам Михаила Подоляка, у Украины должна быть бронетехника для контрнаступлений.

Переговоры Украины и России: что известно

Мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены по инициативе Киева из-за того, что Москва ставит ультиматумы нашему государству. Весной украинская делегация в Стамбуле представила России свои предложения по окончании войны, которые отверг кремль.

Россия угрожает Украине и требует территориальных уступок, на что в Киеве не готовы. В частности, недавно глава российского МИДа Сергей Лавров намекнул, что Украина должна согласиться на условия России, угрожая эскалацией войны.

В МИД Украины заявили, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте. Также в Офисе Президента констатировали, что пока нет оснований для возобновления переговоров с оккупантами.

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