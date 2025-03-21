Абсолютно некомпетентный: экс-агент КГБ раскрыл интересные детали о российской делегации в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии 24 марта запланирована встреча американской и российской сторон. В составе делегации из России будет советник директора ФСБ Сергей Беседа, генерал, возглавлявший Пятую службу, которая занималась сбором данных в странах, входивших в СССР, а также вербовкой там людей для создания российской агентуры.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что Беседа – человек, которому Путин отдал приоритет в 2022 году, послушав его, когда принимал решение о развязывании полномасштабной войны против Украины.

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Чем известен Беседа?

Беседа, как отметил Жирнов, отчитывался перед Путиным, что потратил 20 миллиардов рублей на подкуп украинской оппозиции и уверял, что якобы вся верхушка подкуплена и Украина готова будет расстелить красные дорожки и все будет так, как было во время аннексии Крыма.

Он рассказывал, что достаточно будет просто ввести российские войска и в Украине никто не будет сопротивляться, все сдадутся и арестуют Зеленского или убьют его, а Украина ляжет, как это сделала Грузия, под Россию,

– рассказал Жирнов.

Ничего этого не произошло и тогда генерала Беседу арестовали на определенный период за предоставление ложной информации, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. Он сидел в СИЗО "Лефортово", потом сообщалось, что его уволили с должности директора Пятой службы ФСБ. Сейчас эта информация подтверждена, потому что его статус в составе рабочей группы, которая будет в Эр-Рияде, указан как советник руководителя ФСБ.

Ему уже более 70 лет, его выпихнули на пенсию. В России люди старше 70 лет не могут занимать генеральские должности, поэтому из него сделали советника на общественных началах,

– объяснил Жирнов.

Путин не любит менять свое окружение

В составе российской делегации, со слов бывшего сотрудника КГБ, представлены специалисты по международным делам Совета Федерации России, это работники профильных комитетов.

"Претензий по профессиональным признакам нет, потому что эти люди работают в этой тематике, а Беседа – это абсолютно некомпетентный человек. Это в очередной раз подтверждает давнюю историю, которую мы не раз упоминали о Путине, что он никогда по-настоящему никого не наказывает", – заметил Жирнов.

Беседа, как подытожил бывший сотрудник КГБ, сорвал Путину блицкриг по Украине, но его впоследствии сделали советником директора ФСБ. Глава Кремля, со слов Жирнова, очень не любит менять людей, к которым он привык, даже если они абсолютно некомпетентны.