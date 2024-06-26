Как мир должен воспринимать "мирные предложения" Путина: анализ Bloomberg

Предложения Путина о "мирных переговорах" в обмен на территории следует рассматривать как последнюю попытку разделить союзников и подавить поддержку Запада.

По словам аналитиков, вполне вероятно, что определенная форма территориальных уступок станет частью переговоров о прекращении войны, которую начал Путин, но это должно быть решение Украины.

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Что означают заявления Путина о "переговорах"

Перед недавним визитом в КНДР Владимир Путин сделал "мирное предложение" Украине. Он пообещал якобы немедленное прекращение огня и мирные переговоры, если Украина отдаст четыре частично оккупированных региона и откажется от своей заявки на вступление в НАТО.

Другое условие Путина заключается в том, чтобы Запад снял санкции с России.

Для Путина абсурдно требовать таких уступок до начала переговоров. Кроме того, если переговоры когда-то начнутся, к предложениям Путина следует относиться с крайним скептицизмом,

– говорится в материале.

Журналисты сообщили, что "девять из 10 украинцев говорят, что не доверяют Путину". Кремлевский диктатор действительно имеет безупречный опыт использования переговоров для перегруппировки и планирования следующего нападения.

Как должен действовать мир

По словам аналитиков, США и их союзники должны показать, что они это понимают. В частности, на недавнем саммите "Большой семерки" в Италии США и Япония подписали с Украиной соглашения о безопасности на 10 лет.

Союзники работают над поиском ответственных способов использования замороженных российских активов для поддержки Украины. И есть запоздалые шаги по усилению санкций, которые все еще имеют слишком много пробелов, что позволяет Путину накапливать больше ресурсов для своей войны,

– заключают авторы статьи.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о "скором" окончании войны в Украине. Его советники в очередной раз предложили новый "мирный план". Согласно этому плану, в случае победы Трампа на выборах нужно сразу посадить Украину и Россию за стол переговоров.