Переговоры России нужны не только для паузы на фронте, – Климкин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И во время своего визита в КНР 23 июля. Кулеба отметил важность завершения войны и достижения справедливого мира в Украине. Наше государство во время мирных переговоров должно разговаривать с позиции силы.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что вести переговоры все равно в определенный момент будет нужно, хотя это будет очень сложно не только политически, но и эмоционально.

Смотрите также Мир говорит с хозяином Путина: какую роль может сыграть Китай в завершении войны в Украине

Кремль хочет использовать переговоры, чтобы уменьшилась помощь ВСУ

Климкин считает, что российский диктатор заинтересован в мирных переговорах с Украиной не только ради того, чтобы взять паузу на фронте, но и рассчитывает на то, что после этого Запад уменьшит военную и финансовую поддержку Украины.

В России знают, если они эту помощь разрушат, то будут в сильной позиции. Украине нужна определенная стратегия, куда она движется, понимание, что не удастся наше государство поставить в более слабую позицию. Если разговаривать, то только с позиции силы,

– отметил дипломат.

Продолжаются активные консультации

Климкин рассказал, что сейчас проводятся консультации о возможности сесть за стол переговоров. Он уверен, что провести переговоры до того времени, как будет известно, кто победит в США на президентских выборах, будет сложно.

"Путин всем рассказывает, что Россия воюет с США и Западом, а Украина – это только поле боя. Он хочет вести переговоры не с Украиной, а с США, а с нами он хочет их начать, чтобы разрушить всю динамику помощи. У Путина логика такая, все, что он контролирует – это его, а все, что не его – по этому поводу можно разговаривать. Такие переговоры Украине точно не нужны", – считает дипломат.

Экс-министр иностранных дел Украины прогнозирует, что будет несколько переговорных процессов, а не один. Важно, чтобы Украина имела собственный взгляд и влияние на всех из них.