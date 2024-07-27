Таку думку висловив в етері 24 Каналу дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, наголосивши, що вести перемовини все одно в певний момент буде потрібно, хоча це буде дуже складно не тільки політично, а й емоційно.

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Кремль хоче використати переговори, аби зменшилась допомога ЗСУ

Клімкін вважає, що російський диктатор зацікавлений у мирних перемовинах з Україною не тільки заради того, щоб взяти паузу на фронті, а й розраховує на те, що після цього Захід зменшить військову й фінансову підтримку України.

В Росії знають, якщо вони цю допомогу зруйнують, то будуть в сильній позиції. Україні потрібна певна стратегія, куди вона рухається, розуміння, що не вдасться нашу державу поставити в слабкішу позицію. Якщо розмовляти, то тільки з позиції сили,

– зазначив дипломат.

Тривають активні консультації

Клімкін розповів, що зараз проводяться консультації щодо можливості сісти за стіл переговорів. Він впевнений, що провести перемовини до того часу, як буде відомо, хто переможе в США на президентських виборах, буде складно.

"Путін всім розповідає, що Росія воює з США й Заходом, а Україна – це тільки поле бою. Він хоче вести перемовини не з Україною, а з США, а з нами він хоче їх почати, щоб зруйнувати всю динаміку допомоги. У Путіна логіка така, все, що він контролює – це його, а все, що не його – стосовно цього можна розмовляти. Такі переговори Україні точно не потрібні", – вважає дипломат.

Ексміністр закордонних справ України прогнозує, що буде декілька переговорних процесів, а не один. Важливо, щоб Україна мала власний погляд і вплив на всіх з них.