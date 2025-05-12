Сначала прекращение огня: почему России не удастся провести переговоры вроде "Стамбул-2"

В турецком Стамбуле 15 мая могут состояться прямые переговоры России и Украины. Такое место проведения Владимир Путин предложил намеренно, чтобы загнать Киев в ловушку.

В марте 2022 года именно в Стамбуле украинская и российская стороны уже пытались договориться о мире, однако тогда Кремль поставил ультимативные требования, которые фактически означали капитуляцию Украины. В разговоре с 24 Каналом руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко сказал, на что должен давить Киев, чтобы не повторить переговоры 2022 года.

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Путин использует Стамбул информационно

Несмотря на продолжение активной фазы войны и несмотря на почти миллион потерь со стороны России на этой войне, никаких целей, которые ставил Путин, россияне не достигли. Именно на это нужно давить для того, чтобы хотя бы остановить активную фазу.

Уже начали забрасывать месседжи, что 15 мая сначала начнется перемирие и сразу на его фоне могут начаться переговоры – это также один из реалистичных сценариев,

– отметил руководитель Центра анализа и стратегии.

Выглядит, что Путин использует Стамбул исключительно медийно и информационно, чтобы создать картинку подтверждения своего предыдущего тезиса о том, что якобы Украина сорвала переговоры.

Условия, которые выдвигались в Стамбуле в 2022 году – это действительно капитуляция Украины, но тогда это все происходило на фоне отсутствия какой-либо поддержки Украины. Поэтому если начинать переговоры предметно, то оно должно идти по согласованным конкретным пунктам, которые обсуждались и с российской стороной.

Москва будто намекает, что в Стамбуле будут говорить о том же, что в 2022 году, однако это далеко не так. Ведь Украина уже имеет четкий трек с американцами и европейцами. В частности, Трамп сказал, что надо организовывать встречи на высоком уровне между украинской и российской сторонами,

– сказал Чаленко.

Переговоры в Стамбуле в 2022 году и в 2025 году – это противоположные вещи. Тогда у Украины не было такого высокого сотрудничества по линии ВПК, не было ЗРК Patriot, не было самолетов F-16, не было чешской инициативы артснарядов, геополитической поддержки и тому подобное. Кроме того, Вооруженные Силы Украины деоккупировали почти всю Харьковскую, правобережье Херсонщины, Киевскую область.

К слову, агентство Reuters пишет, что по мнению украинских военных, никаких переговоров с российской стороной быть не может, пока Москва не выведет полностью собственные войска к границам, определенных в 1991 году.