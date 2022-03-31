Переговоры с Россией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что переговоры с российской делегацией в онлайн формате возобновятся 1 апреля.

Арахамия подчеркнул, что на переговорах в Турции украинская делегация объявила, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Между тем представители страны-оккупанта заявили, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора.

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Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран,

– рассказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась не на территории России или Беларуси.

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