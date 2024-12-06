Для примера, Кэллог уже сообщил о необходимости поддержки нашей страны. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что украинской дипломатии "способствует" и страна-агрессор.

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Первые успехи переговоров с администрацией Трампа

Политтехнолог отметил, что украинская дипломатия всегда активно работала в США двумя делегациями – для работы с Камалой Харрис наша страна подготовила Формулу мира, для команды Трампа – План победы.

Когда же на выборах победил Трамп, теперь украинская дипломатия направляет все силы именно на него и конкретных людей из его команды.

Келлог уже давно разбирается в нашем вопросе, в его сети Х уже был и его "мирный план". Именно с этим планом, вероятно, нам надо будет иметь дело, поэтому наши дипломаты над этим сосредоточены. Вот первый успех, Кэллог уже говорит, что Украине нужно поставлять оружие,

– отметил Шейтельман.

По словам политтехнолога, даже Россия сама "помогает" украинской дипломатии. Недавно совершила очень большую ошибку.

Так, российский олигарх Константин Малофеев заявил, что Владимир Путин не согласится на мирное предложение Трампа. На это Келлог ответил, чтобы тот "залез обратно в свою коробку" и лучше понял будущего президента США.

Это очень важно, надо забивать такой клин, показывать, что Россия – страна, которая не готова на любые разговоры, а просто хамит,

– подчеркнул Шейтельман.