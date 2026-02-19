Зеленский сказал, где пройдет следующий раунд переговоров

Переговорный процесс по мирному урегулированию войны в Украине продолжается. После трехсторонних встреч 17 –18 февраля в Швейцарии стало известно, где пройдет новый раунд переговоров.

Об этом в интервью для Пирса Моргана рассказал Владимир Зеленский.

Где планируют новый раунд переговоров?

Президент сообщил, что по имеющейся информации, очередную встречу проведут так же в Женеве. Он уточнил, что все детали будут обсуждаться с украинской делегацией.

К тому же, глава государства подчеркнул важность переговоров на территории Европы.

Думаю, хороший момент в том, что встреча состоялась в Швейцарии. Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь,

– отметил президент.

Отметим, что по итогам двух дней Женевских встреч удалось согласовать позиции практически по всем принципиальным вопросам. По словам Зеленского, договоренности продвинулись, в частности, в вопросах военного аспекта.

Какие заявления звучали относительно переговоров в Женеве?