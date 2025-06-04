Кое-что может заставить Россию отказаться от ультиматумов на переговорах

Владимир Зеленский назвал российский "меморандум" ультиматумом и добавил, что ни Украина, ни Запад не воспринимают его всерьез. В то же время россияне жалуются из-за атаки на российские аэродромы и прибегают к очередным угрозам.

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун заметил 24 Каналу, что дипломатия работает при одном условии. А именно тогда, когда за ней стоят танки и чем больше их, тем сильнее дипломатия.

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К какому аргументу может прислушаться Путин

Украина оставляет за собой право достигать собственных целей благодаря проведению успешных спецопераций, в частности против военных объектов России. Именно из них ежедневно оккупанты запускают ракеты по территории Украины. Конечно, наше государство хочет продемонстрировать сильную позицию.

Сделать это в условиях, когда тебе не предоставляют дальнобойного оружия, средств поражения вражеской территории – очень сложно. Но Украина каждый раз изобретает что-то неповторимое, то, что войдет в учебники и изменит ход войны.

Авиация – это один из ключевых компонентов продолжения террора против украинского народа, поэтому она оправдана цель. Более того, разрушение 40 бортов – это очень серьезный удар. Конечно, россияне должны были бы на него отреагировать,

– подчеркнул политолог.

Однако, враг осознает реальность значительно позже, сейчас им нужно время, чтобы осознать насколько они уязвимы относительно тех потерь, которые понесли. Поэтому следующие переговоры с россиянами должны быть более успешными и продуктивными с точки зрения изменения риторики Кремля.

К тому же Силы обороны имеют еще много "интересностей", которые не позволят России достичь никаких стратегических целей.

Заметим, Владимир Путин отверг идею переговоров с лидером Украины и назвал украинскую власть "террористами". Далее он обвинил наше государство в подрывах мостов, диверсиях и атаках по России.