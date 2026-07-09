Да, уже около полугода переговоры находятся в подвешенном состоянии. Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица в интервью " РБК-Украина" рассказал, что стало основной причиной провала наработок переговорщиков.

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Что помешало переговорам?

Прежде всего чиновник отметил, что переговорный процесс зимой имел все шансы на успех именно благодаря военному треку.

По словам заместителя Буданова, даже если политическое руководство достигает договоренностей по самым сложным вопросам, их выполнение требует тщательно скоординированного взаимодействия не только между украинскими и российскими военными, но и с участием международных механизмов контроля, верификации и мониторинга.

Он подчеркнул, что согласовать такие процессы за короткое время нереально. Речь идет о ряде факторов, "договориться о которых за 5 минут невозможно". Мониторинг фронта требует, в частности:

спутникового наблюдения;

наблюдения с воздуха;

электронных датчиков и т. д. вдоль всей линии соприкосновения.

"Поэтому эта работа была чрезвычайно важной. Она началась с таких, казалось бы, банальных вещей, как согласование словаря, словаря терминов, чтобы у обеих сторон было общее понимание, что такое "прекращение огня", что такое "линия соприкосновения" и так далее, чтобы потом не было разночтений", – отметил Кислица.

По словам Кислицы, в ходе переговоров в Женеве стороны смогли согласовать базовые принципы будущего механизма верификации и мониторинга. Также команда Дональда Трампа подтвердила готовность присоединиться к этому процессу.

В то же время, отметил он, "мы все равно "уперлись в стену" в этой военной группе", поскольку дальнейший прогресс зависит от политических решений. По его словам, военные уже выполнили большую часть работы – около 90%. Кислица также подчеркнул, что важную роль в переговорах сыграл начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, который эффективно координировал переговорный процесс.

Стоит отметить, что Россия пока не проявляет готовности к мирным переговорам. Агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что Путин, вероятно, пытается даже усилить эскалацию. В НАТО не исключают новых угроз со стороны России.

Между тем президент Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что тот уровень поддержки, который оказывает Альянс, позволит Украине и в дальнейшем сдерживать российскую агрессию и в то же время станет сигналом Москве искать дипломатическое решение войны.