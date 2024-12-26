Говорить будет не Зеленский с Путиным: экс-глава МИД предположил, как будут проходить мирные переговоры

Переговоры Украины и России, над которыми работает Дональд Трамп, имеют очень много нюансов. Пока трудно представить, как все это вообще будет работать.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, заметив, что вряд ли президент Украины Владимир Зеленский сядет за один стол с российским диктатором Владимиром Путиным. Да и переговоры так не ведутся.

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Как все может происходить

Как отметил Огрызко, сами переговоры всегда ведутся на значительно более низких уровнях, где прорабатывают все параметры. Затем все подписывается на высоком политическом уровне. Это – общая схема.

Вероятно, Украина и Россия назначат определенные делегации, которые должны где-то встретиться. Это будет проблемой, ведь есть вопрос, примут ли россиян в цивилизованных странах мира. Также сложно представить, как именно удастся о чем-то договориться между Украиной и Россией.

Съехались делегации на переговоры. Раскрывают директивы и зачитывают, что там написано. Мы будем требовать вывести российские силы из Украины, будем требовать компенсацию, передачу военных преступников. Россия же будет говорить бред о том, что несколько украинских областей – это Россия и так далее. Поговорили. Ну и говорим до свидания до следующего раунда, который где-то через полгода может состояться,

– считает Огрызко.

Добавим, спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Трамп учитывает опыт провальных мирных договоренностей в рамках Минского процесса. Он хочет обеспечить устойчивый и справедливый мир.