Украина не против переговоров с россией о контрибуциях и репарациях, – Данилов ответил кремлю

Российские оккупанты хотят вести переговоры с Украиной на своих условиях. Однако для кремля это будет иметь негативные последствия

Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, на каких условиях Украина согласится говорить с россией.

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"Украина никогда не была против переговоров с рф... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации россии выполнят в полном объеме, согласно планам и графикам", – объяснил Данилов.

В россии говорят о переговорах

После успешного контрнаступления представители кремля заговорили о мирных переговорах, но на их условиях. В частности, об этом сказал патриарх кирилл и представитель путина дмитрий песков.

По словам кирилла, в россии происходит духовная мобилизация, которая поможет мобилизации всех других сил и поможет "россии и Украине, которые являются единым пространством русской православной церкви". Песков сказал, что россия "сохраняет готовность вести переговоры с Украиной". Однако добавил, что цели "военной операции" остаются прежними.

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