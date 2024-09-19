Никто не позволит подписать какие-либо соглашения в пользу России, – ОП

Украина продемонстрировала, что "красных линий", о которых так любят говорить в России, на самом деле не существует. Мир был поражен операцией ВСУ на Курщине, но даже после этого до сих пор боится дать разрешение на удары по территории агрессора.

В глобальном противостоянии Россия проигрывает. Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что Украина продемонстрировала свою субъектность.

Смотрите также Возвращение олигарха: как власти Грузии готовят свои "минские соглашения" и полную капитуляцию перед Россией

"Украина показала, что не будет так, как в 2008 или в 2014 годах. Никто не позволит подписать любые соглашения в пользу России. Это очевидно для всех", – отметил Михаил Подоляк.

Россия не готова к оборонительной войне

Украина показывает России, что существует логика процесса. Все выглядит абсолютно просто. Если уничтожать склады с боеприпасами, то ресурса у врага станет меньше. Соответственно наступательные операции заканчиваются, а начинается оборонительная война. В Курской области мы увидели, что Россия к ней вообще не готова.

Более того, такие операции должны быть не только в приграничных областях, а в глубине российской территории. Они быстро будут ломать социальный строй страны-агрессора, провоцировать панические настроения. В итоге это приведет к разбалансировке всей системы управления России.

Действия Украины показывают миру, что преступник никогда не может оставаться без наказания. Никогда не позволяйте этого делать. Поэтому или международное право существует, или говорите своим избирателям, что им ничего не гарантировано, будет война, вас будут убивать, а мы терпим массового убийцу в Восточной Европе,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

В таком случае население европейских стран должно понимать, что международное гуманитарное право, конвенции не действуют. Агрессор атакует другую страну, но ей не предоставляют необходимого ресурса, а наоборот заставляют сдаться.

"Украина четко сказала, что не будет никаких кулуарных, абстрактных договоренностей. Никаких Минских соглашений, которые зафиксировали, что преступник может прийти, убить, но не ответить за это", – добавил Подоляк.

Что должен понять мир о войне в Украине

По мнению советника председателя ОПУ, Западный мир должен признать, что, во-первых, Россия обязательно проиграет и будет сидеть на скамье подсудимых. Ведь это вопрос международного права.

Во-вторых, нет смысла сохранять ресурсы для будущей войны, если она уже идет и может разрастаться. Имеющийся ресурс надо эффективно использовать уже сегодня, чтобы закончить эту войну.

В-третьих, субъектность Украины является сверхвысокой, поэтому желательно не провоцировать заявлениями о каких-то договоренностях, компромисах. Украина будет двигаться в рамках своей программы, которая четко фиксирует, что Россия должна проиграть.