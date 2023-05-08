Позиция России по переговорам слабеет с каждым днем войны, нужно дождаться, – политтехнолог

Во время полномасштабного вторжения разные так называемые "голуби мира" иногда пытаются склонить Украину к переговорам. Сейчас с Путиным вообще не о чем говорить.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, сейчас проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным совершенно не нужно. У него нездоровые и неадекватные требования, на которые точно никто не согласится.

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Позиция России по переговорам слабеет

Как отметил Тизенгаузен, сейчас в Путина есть единственная задача – забрать хотя бы какой-нибудь кусок украинской территории, который удалось оккупировать с начала полномасштабного вторжения. Не стоит забывать и о его первоначальных абсурдных требованиях по поводу отказа вступления в НАТО, демилитаризации и т.д.

О чем с ним говорить? Чтобы мы признали оккупированные территории российскими? Говорить об определенном куске территории? Нет, этого не будет. Говорить, что мы самостоятельно демилитаризуемся и не будем вступать в НАТО? Нет. НАТО – единственный шанс Украины, что Путин не припрется сюда через пару лет снова. Я пока не вижу предмета разговора,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Важно, что украинское общество ни в коем случае не поддержит идею садиться за переговоры с Россией. Никто не собирается говорить с диктатором Путиным, Лавровым, Шойгу и другими военными преступниками.

Возможны ли сейчас переговоры между Украиной и Россией – мнение Тизенгаузена: смотрите видео

Политическое руководство и военные неоднократно ясно заявляли об условиях, после которых могут состояться переговоры. Это – освобождение всех оккупированных территорий, признание ответственности за убийство украинцев, репарации и т.д. На эти условия сейчас Путин не пойдет. Но случиться может всякое.

С каждым днем позиция России становится слабее. Когда Путин будет в максимально слабой позиции, тогда можно будет говорить не с ним, а с тем, кто возле него. Что-то типа "отдавайте нам этого персонажа – убийцу и террориста. А дальше будем разговаривать". Кажется, вот так может быть,

– предположил Тизенгаузен.

Переговоры между Украиной и Россией: коротко