Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, зараз проводити перемовини з російським диктатором Владіміром Путіним абсолютно непотрібно. У нього нездорові та неадекватні вимоги, на які точно ніхто не погодиться.

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Позиція Росії щодо переговорів слабшає

Як наголосив Тизенгаузен, зараз у Путіна є єдине завдання – забрати хоча б якийсь шматок української території, який вдалося окупувати з початку повномасштабного вторгнення. Не варто забувати і про його початкові абсурдні вимоги щодо відмови вступу в НАТО, демілітаризації тощо.

Про що з ним говорити? Щоб ми визнали окуповані території російськими? Говорити про певний шматок території? Ні, такого не буде. Говорити, що ми самостійно демілітаризуємося і не будемо вступати в НАТО? Ні. НАТО – єдиний шанс України, що Путін не припреться сюди через пару років знову. Я поки не бачу предмета розмови,

– підкреслив Тизенгаузен.

Важливо, що українське суспільство зараз в жодному разі не підтримає ідею сідати за переговори з Росією. Ніхто не збирається розмовляти з диктатором Путіним, Лавровим, Шойгу та іншими воєнними злочинцями.

Чи можливі зараз перемовини між Україною та Росією – думка Тизенгаузена: дивіться відео

Політичне керівництво та військові неодноразово чітко заявляли про умови, після яких можуть відбутися перемовини. Це – звільнення усіх окупованих територій, визнання відповідальності за вбивство українців, репарації тощо. На ці умови зараз Путін не піде. Але статися може всяке.

З кожним днем позиція Росії стає слабшою. Коли Путін буде в максимально слабкій позиції, тоді можна буде говорити не з ним, а з тим, хто біля нього є. Щось на кшталт "віддавайте нам цього персонажа – вбивцю і терориста. А далі будемо розмовляти". Здається, ось так може бути,

– припустив Тизенгаузен.

Перемовини між Україною та Росією: коротко