Трамп может очень помочь Киеву, если не будет видеть в нем "проблему", – Politico

В Республиканской партии предполагают, что Дональд Трамп может стать выгодным вариантом для Украины. Это возможно при условии, что он не будет воспринимать Киев как "препятствие к миру".

Так считает анонимный эксперт из числа республиканцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как Трамп может помочь Украине

По словам анонимного эксперта по внешней политике из республиканской партии, знакомого с президентом Владимиром Зеленским, в Киеве понимают, что Трамп может быть лучшим вариантом для Украины, чем его оппонентка Камала Харрис.

В лучшем случае Харрис сохранила бы подход Джо Байдена – это была бы её политика, и это было бы равносильно медленной смерти Украины,

– заявил он.

В случае ее победы республиканцы, которые будут контролировать одну или две палаты Конгресса, вряд ли согласились бы на новые пакеты помощи Киеву.

Трамп стремится завершить войну на своих условиях, не отказываясь от поддержки Украины на текущем этапе. Источник отмечает, что Трамп понимает, что поражение Украины усилило бы позиции Владимира Путина.

У Трампа есть некоторая личная заинтересованность в этом. Он гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели таким, который заключает ужасную сделку,

– заявил он.

Встречи и разговоры Трампа с Зеленским, в частности в Нью-Йорке, способствовали определенному укреплению доверия между ними. Однако журналисты отмечают риск: если Украина не проявит готовности к уступкам, Трамп может изменить позицию, видя в Киеве проблему.

"Украинцы должны убедиться, что Трамп не видит в них препятствия к миру, и они не должны первыми говорить "нет", даже когда им бросают какие-то глупые идеи. Киеву нужно, чтобы россияне продолжали говорить ему "нет", чтобы украинцы выглядели разумной стороной. Тогда Трамп придет к выводу, что единственный способ посадить россиян за стол переговоров – помочь украинцам", – сказал источник издания.