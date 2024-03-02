Украина не защитила бы себя: в ISW проанализировали переговоры с Россией в 2022 году

В Институте изучения войны проанализировали статью WSJ о переговорах, которые проходили между Украиной и Россией в 2022 году. Они отмечают, что Москва стремится урегулировать ситуацию так, чтобы в случае будущего нападения Киев не смог защититься.

Согласно полученным документам, в 2022 году Россия давила, пытаясь договориться о нейтральности Украины. Кроме этого, отдельные пункты касались резкого сокращения украинской армии.

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Россия хотела повторного нападения

Как отметили в ISW, Кремль неоднократно призывал к "демилитаризации" Украины, однако только теперь стало понятно, что он имел в виду. Документы 2022 года свидетельствуют, что Россия стремилась сократить украинскую армию до уровня, при котором Киев уже не сможет себя защитить.

Путин, вероятно, стремится к "демилитаризации" Украины, чтобы позволить ему навязывать свою волю Украине без какого-либо существенного сопротивления,

– констатируют аналитики.

Гарантами договора 2022 года должны были выступить Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Кроме этого Кремль рассматривал возможность добавить в список Беларусь. Государства-гаранты должны были разорвать любые связи с Украиной, которые "несовместимы с нейтральностью". Россия также хотела, чтобы страны-члены согласовали ответ в случае нападения на Украину, однако в случае агрессии России они вряд ли смогли бы договориться.

Это условие, вероятно, имело целью позволить России влиять, предвидеть и готовиться к международному ответу на любые возможные будущие нападения России на Украину. ISW продолжает оценивать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, давая ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных операций,

– отмечают в Институте.

Россия стремилась получить больше территорий, чем она оккупировала по состоянию на 2014 год. В 2022 году должна была состояться встреча Зеленского и Путина по Востоку Украины, однако разговор так и не состоялся. Вероятно, именно из-за более широких экспансионистских желаний Кремля о статусе Донецкой и Луганской областей об этих пунктах не удалось договориться на переговорах.

Что известно о переговорах в 2022 году