Могут ли Украину заставить к уступкам на переговорах: какие риски возникнут

Все чаще на Западе говорят о необходимости переговоров. Некоторые даже призывают Украину отдать России оккупированные территории, потому что это "остановит кровопролитие".

Однако на самом деле это лишь отсрочит неизбежный – новый удар России. И необязательно в Украине. Такое мнение в интервью для 24 Канала выразил Хэмиш де Бреттон-Гордон – полковник армии Великобритании в запасе.

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Почему Украина должна победить

Тема мирных переговоров все чаще всплывает не только в украинском информационном поле, но и на Западе. Неоднократно приходилось и слышать призывы к Украине, мол, нужно уступить часть территорий и оставить их России. Хотя те, кто это предлагают, кажется, не осознают, что это отнюдь не приведет к миру.

Думаю, что требовать от Украины вести переговоры и требовать от нее уступать территории до того, как она достигнет желаемого положения, было бы очень близоруким подходом. Никто из нас не должен забывать, что именно Россия вторглась в Крым и на Донбасс в 2014 году. Именно Россия вторглась с территории Беларуси в феврале 2024 года. Итак, она является агрессором,

– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Западные лидеры не могут допустить того, чтобы незаконная российская оккупация стала успешной. Ведь это только подогреет желание Владимира Путина двигаться по Европе и дальше, о чем, к слову, неоднократно говорили сами же западные лидеры.

Однако следует понимать и то, что переговоры могут начаться тогда, когда Украина будет иметь преимущество.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что необходимо не допустить повторения "Минских соглашений", ведь это ловушка. В частности, замораживание конфликта только дает возможность врагу подготовиться к новому удару. Переговоры должны происходить только на условиях Украины и ни о каких территориальных уступках не может быть и речи.

"Украина должна быть в действительно сильной позиции, а мы должны помогать настолько, насколько сможем, потому что плохой мир – не будет длительным миром. Если Украина будет вынуждена отказаться от территорий или еще чего-то, то это, вероятно, снова только поощрит россиян. Поэтому важно, чтобы была именно победа Украины, чтобы украинский народ и правительство достигли желаемого результата", – отметил полковник британской армии в запасе.

Запад должен осознать важную вещь: Россия настолько разгромлена и уничтожена за эти 3 года войны, что она не будет угрозой для мира в течение длительного времени. Поэтому во время переговоров стоит будет опираться на это мнение.