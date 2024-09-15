Однак насправді це лише відстрочить неминуче – новий удар Росії. І не обов'язково в Україні. Таку думку в інтерв'ю для 24 Каналу висловив Геміш де Бреттон-Гордон – полковник армії Великої Британії в запасі.

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Чому Україна мусить перемогти

Тема мирних перемовин все частіше зринає не лише в українському інформаційному полі, але й на Заході. Неодноразово доводилося й чути заклики до України, мовляв, потрібно поступитися частиною територій та залишити їх Росії. Хоч ті, хто це пропонують, здається, не усвідомлюють, що це аж ніяк не призведе до миру.

Думаю, що вимагати від України вести переговори і вимагати від неї поступатися територіями до того, як вона досягне бажаного становища, було б дуже короткозорим підходом. Ніхто з нас не має забувати, що саме Росія вторглася у Крим та на Донбас у 2014 році. Саме Росія вторгнулась з території Білорусі у лютому 2024 року. Отже, вона є агресором,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Західні лідери не можуть допустити того, щоб незаконна російська окупація стала успішною. Адже це лише підігріє бажання Владіміра Путіна рухатися Європою й далі, про що, до слова, неодноразово говорили самі ж західні лідери.

Однак варто розуміти й те, що переговори можуть розпочатися тоді, коли Україна матиме перевагу.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський наголосив, що необхідно не допустити повторення "Мінських угод", адже це пастка. Зокрема, замороження конфлікту лише дає можливість ворогу підготуватися до нового удару. Перемовини мають відбуватися лише на умовах України і про жодні територіальні поступки не може й мовитися.

"Україна має бути у справді сильній позиції, а ми маємо допомагати настільки, наскільки зможемо, тому що поганий мир – не буде тривалим миром. Якщо Україна буде змушена відмовитися від територій чи ще чогось, то це, ймовірно, знову лише заохотить росіян. Тому важливо, щоб була саме перемога України, щоб український народ та уряд досягли бажаного результату", – зазначив полковник британської армії у запасі.

Захід має усвідомити важливу річ: Росія настільки розгромлена та знищена за ці 3 роки війни, що вона не буде загрозою для світу протягом тривалого часу. Тому під час перемовин варто буде опиратися на цю думку.