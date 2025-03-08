Зеленский назвал состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии готовится встреча украинской и американской команд. Сообщается, что делегация Украины будет состоять из 4 представителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети Х.

Смотрите также Трамп против брутализма и модернизма: как в США хотят избавиться от архитектуры XX века

Кто будет на встрече с США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский рассказал, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию, где встретится с Наследным принцем. Сразу после этого украинские дипломатические и военные представители останутся для переговоров с американской командой. Они состоятся во вторник, 11 марта.

Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы,

– рассказал президент.

По словам Зеленского, со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Украинский гарант надеется, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги.

"Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", – добавил президент.

По данным СМИ, ключевая тема переговоров – соглашение о полезных ископаемых и налаживание отношений с американской стороной после последней встречи президентов Зеленского и Трампа, которая закончилась публичной ссорой.